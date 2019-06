Cleveland-Cliffs: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Cleveland-Cliffs":

Der Kurs der Aktie Cleveland-Cliffs steht am 09.06.2019, 18:01 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 9,58 USD. Der Titel wird der Branche "Stahl" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Cleveland-Cliffs einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Cleveland-Cliffs jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cleveland-Cliffs-Aktie ein Durchschnitt von 10,11 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,58 USD (-5,24 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (9,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,54 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cleveland-Cliffs-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Cleveland-Cliffs erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Cleveland-Cliffs mit einem Wert von 5,43 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Metalle und Bergbau" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,31 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet Cleveland-Cliffs nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 0,2 Prozentpunkte (2,47 % gegenüber 2,67 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".