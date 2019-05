Cleveland-Cliffs: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Cleveland-Cliffs":

Für die Aktie Cleveland-Cliffs aus dem Segment "Stahl" wird an der heimatlichen Börse New York am 01.05.2019, 11:06 Uhr, ein Kurs von 9,99 USD geführt.

Wie Cleveland-Cliffs derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Die Aktie von Cleveland-Cliffs gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 5,63 insgesamt 78 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 25,92 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Cleveland-Cliffs aktuell mit dem Wert 26,87 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 43,95. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Hold". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Cleveland-Cliffs wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 5 Buy, 1 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 2 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Cleveland-Cliffs liegt im Mittel wiederum bei 12 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 9,99 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 20,12 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Cleveland-Cliffs insgesamt die Einschätzung "Buy".