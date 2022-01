Cleveland-Cliffs Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

An der Heimatbörse New York notiert Cleveland-cliffs per 26.01.2022, 14:36 Uhr bei 16.85 USD. Cleveland-cliffs zählt zum Segment "Stahl".

Wie Cleveland-cliffs derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,19 Prozent und liegt damit 2,5 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 2,69). Die Cleveland-cliffs-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cleveland-cliffs in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Buy"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cleveland-cliffs haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Cleveland-cliffs bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cleveland-cliffs-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 21,43 USD. Der letzte Schlusskurs (16,85 USD) weicht somit -21,37 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (20,98 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,69 Prozent), somit erhält die Cleveland-cliffs-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cleveland-cliffs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.