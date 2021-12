Cleveland-Cliffs Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Kurs der Aktie Cleveland-cliffs steht am 18.12.2021, 11:08 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 20.59 USD. Der Titel wird der Branche "Stahl" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Cleveland-cliffs auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Cleveland-cliffs-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 20,94 USD. Der letzte Schlusskurs (20,59 USD) weicht somit -1,67 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (21,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,77 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Cleveland-cliffs-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Cleveland-cliffs-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Cleveland-cliffs auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend negativ gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Cleveland-cliffs in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Sell". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Cleveland-cliffs hinsichtlich der Stimmung als "Sell" eingestuft werden muss.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Cleveland-cliffs liegt mit einer Dividendenrendite von 5,19 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hat einen Wert von 2,69, wodurch sich eine Differenz von +2,51 Prozent zur Cleveland-cliffs-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.