Cleveland-Cliffs Aktie: Dieser Investor hat 800% Gewinn gemacht!

Cleveland-Cliffs Inc (NYSE:CLF) wurde am Donnerstag in CNBCs „Fast Money Halftime Report“ als Call des Tages vorgestellt.

Was geschah

JPMorgan-Analyst Michael Glick stufte die Aktie von Cleveland-Cliffs weiterhin mit „Overweight" ein und erhöhte das Kursziel von $37 auf $44. Glick nannte Cleveland-Cliffs seinen Top-Pick in der Stahlindustrie. Der Analyst ist der Ansicht, dass die Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine auf



