Clere: Markttechnisch ein Trauerspiel?

die Clere AG Aktie befindet sich seit geraumer Zeit auf dem absteigenden Ast und das wird sich aller Voraussicht nach nicht so schnell ändern. 85 % an Wertverlust stehen seit 2011 zu Buche. Wobei ich hinzufügen muss, dass der letzte krasse Absturz im Herbst auf eine Kapitalherabsetzung in Form einer Mittelauszahlung an Aktionäre zurückzuführen ist. In der Zwischenzeit hat man das operative Geschäft, die Balda AG, im Rahmen einer filmreifen Bieterschlacht für über 90. Mio. Euro veräußert. Nur deshalb konnte im Geschäftsjahr 2015/16 noch ein Jahresüberschuss verzeichnet werden.

Ansonsten dürften sich die Verluste weiter fortsetzen. Denn die Clere AG richtet sich als Beteiligungsgesellschaft für Projekte im Segment regenerative Energien neu aus. Wann es also wieder zu Gewinnen kommt, ist höchst unklar. Und wenn es etwas gibt, was Anleger nicht mögen, dann ist das Unklarheit.

Markttechnisch ebenfalls ein Trauerspiel

Markttechnisch sieht das Ganze sogar noch trauriger aus. Die Beständigkeit, die das Unternehmen zumindest jetzt noch aufweisen kann, liegt im Abwärtstrend der Aktie. Als die Kapitalherabsetzung bereits über die Bühne gegangen war, wurde eine relevante technische Unterstützung bei 19,00 Euro je Aktie unterschritten. Seitdem befindet sich der Wert quasi im freien Fall. Denn die nächste relevante Unterstützung liegt unserer Meinung nach bei erst bei 11,00 Euro je Aktie – keine schönen Aussichten also für Anleger.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.