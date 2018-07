Clenergy: Damit hat das Unternehmen nicht gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Hercules Capital":

Der Kurs der Aktie Clenergy stand am 20.07.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Shanghai bei 9,71 CNH. Der Titel wird der Branche "Elektrische Komponenten und Ausrüstung" zugerechnet.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Clenergy auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Clenergy weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,37 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Renewable Energy") von 1,88 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,51 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

