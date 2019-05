Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestreamauf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, RafaelBuschmann (Der Spiegel) und Philipp Selldorf (Süddeutsche Zeitung)- "Sky90" am Sonntagabend bereits ab 19.15 UhrDer Mai der Entscheidungen steht vor seinem Höhepunkt. Am Samstagwird die Deutsche Meisterschaft erstmals seit zehn Jahren wieder amletzten Spieltag der Saison entschieden. Außerdem stehen noch dieletzten Entscheidungen über die Plätze in den internationalenWettbewerben sowie im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga aus.Über alle Geschehnisse des Saisonfinals diskutieren Jörg Wontorra undPatrick Wasserziehr am Sonntag bei Sky mit ihren Gästen.Zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" ist dieses MalClemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04. Nachder Vizemeisterschaft im Vorjahr mussten die Königblauen in dieserSpielzeit bis kurz vor Saisonende um den Klassenerhalt zittern. ImLaufe der verkorksten Saison trennte man sich nicht nur von TrainerDomenico Tedesco, sondern musste auch Manager Christian Heidel nachdessen Rücktritt ersetzen. Dem Ex- Manager warf Tönnies vor kurzemvor, den Verein im Stich gelassen zu haben. Gleichzeitig kündigte der62-jährige Unternehmer an, sich künftig wieder mehr einbringen zuwollen. Am Tag nach dem Saisonabschluss des FC Schalke gegenStuttgart steht Clemens Tönnies bei Jörg Wontorra Rede und Antwort.Die weiteren Gäste am Sonntagvormittag sind Sky Experte Jan AageFjörtoft, Rafael Buschmann (Der Spiegel) und Philipp Selldorf(Süddeutsche Zeitung)."Wontorra - der o2 Fußball-Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt.Lothar Matthäus, Jens Lehmann und Didi Hamann am Sonntagabend bei"Sky90""Sky90" beginnt an diesem Sonntag bereits um 19.15 Uhr, direkt imAnschluss an "Alle Spiele, alle Tore" des 34. Spieltags der 2.Bundesliga.Moderator Patrick Wasserziehr begrüßt dann unter anderem JensLehmann. Der ehemalige Nationaltorhüter wurde 2002 Deutscher Meistermit dem BVB und spielte in der Bundesliga außerdem für den FC Schalke04 und den VfB Stuttgart. Während dieser Saison saß er in elf Spielenals Co-Trainer von Manuel Baum auf der Bank des FC Augsburg. Nach dem28. Spieltag wurden beide entlassen.Weitere Gäste in der Fußballdebatte sind die Sky Experte LotharMatthäus und Didi Hamann. Komplettiert wird die Runde von MichaelHoreni von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell