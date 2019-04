Clearwater Seafoods: Muss man sich damit wirklich beschäftigen?

Der Clearwater Seafoods-Kurs wird am 08.04.2019, 16:31 Uhr an der Heimatbörse Toronto mit 5,06 CAD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Unser Analystenteam hat Clearwater Seafoods auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Clearwater Seafoods erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clearwater Seafoods vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (6,75 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 33,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 5,05 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Clearwater Seafoods erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 63,25 ist die Aktie von Clearwater Seafoods auf Basis der heutigen Notierungen 67 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" (189,81) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Bei Clearwater Seafoods konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Clearwater Seafoods in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Clearwater Seafoods für diese Stufe daher ein "Hold".