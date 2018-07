Clearwater Paper: Interessante Aussichten?

Für die Aktie Clearwater Paper stehen per 25.07.2018 21,9 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Clearwater Paper zählt zum Segment "Papierprodukte".Nach einem bewährten Schema haben wir Clearwater Paper auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Clearwater Paper-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clearwater Paper vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 35 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (21,9 USD) ausgehend um 59,82 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Clearwater Paper von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

