Clearwater Paper Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Clearwater Paper weist am 07.06.2022, 14:03 Uhr einen Kurs von 34.95 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Papierprodukte" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Clearwater Paper auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 26,21 und liegt mit 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte) von 38,1. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Clearwater Paper auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Clearwater Paper zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Clearwater Paper-Aktie ein Durchschnitt von 34,33 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,09 USD (+2,21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 30,33 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+15,69 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Clearwater Paper ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Clearwater Paper erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.