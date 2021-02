Clear Channel Outdoor: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Clear Channel Outdoor weist am 01.02.2021, 04:01 Uhr einen Kurs von 1.99 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Telekommunikationsdienste" geführt.

Unser Analystenteam hat Clear Channel Outdoor auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Clear Channel Outdoor in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Clear Channel Outdoor wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 9 Analystenbewertungen für die Clear Channel Outdoor-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Clear Channel Outdoor-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clear Channel Outdoor vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 3,72 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 86,77 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1,99 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Clear Channel Outdoor somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Clear Channel Outdoor erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um 6,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,38 Prozent im Branchenvergleich für Clear Channel Outdoor bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,83 Prozent im letzten Jahr. Clear Channel Outdoor lag 40,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

