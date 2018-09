ClearStructure Financial Technology eröffnet Niederlassung in Hyderabad (Indien), beschleunigt Wachstum

Danbury, Connecticut (ots/PRNewswire) -"ClearStructures Expansion auf den indischen Markt ist eine Folgeseines weltweiten Erfolgs und ermöglicht eine bessere Betreuung deswachsenden Kundenstamms. Seit der Eröffnung unserer New YorkerNiederlassung Ende 2017 verzeichnen wir ein solides Wachstum unseresKundenstamms, und wir haben uns operativ solide aufgestellt. Mit demkontinuierlichen Ausbau unserer globalen Präsenz beweisen wir unsereVerpflichtung für Kundensupport und Entwicklung auf globaler Ebene",sagte Jeremy Hintze, Gesellschafter und COO von ClearStructureFinancial Technology. "Mit unserer internationalen Präsenz besitztClearStructure die Reichweite, um unsere Kunden rund um die Uhr zubetreuen."Informationen zu ClearStructure Financial Technology:ClearStructure Financial Technology bietet modernsteTechnologielösungen, die sich unterschiedlicher Bedürfnisse in derInvestmentbranche annehmen. Die Sentry Lösung bietet Managern diekomplette Front- bis Back-Office-Funktionalität auf einer einzigenPlattform für alle denkbaren Anlageformen. Die Sentry Produktsuitevon ClearStructure wird von zahlreichen der bekanntesten und größtenFinanzinstitutionen und Investitionsunternehmen der Welt eingesetzt.Weitere Informationen zu ClearStructure finden Sie unterwww.clearstructure.com (http://www.clearstructure.com/)Pressekontakt:Kontakt: Tara Phelan 917-334-6317tara.phelan@clearstructure.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/291693/clearstructure_financial_technology_logo.jpgOriginal-Content von: ClearStructure Financial Technology, übermittelt durch news aktuell