ClearSign Tech-Aktie: Positiver Trend!

Unglaubliches Aufwärtspotential H.C. Wainwright die Analysten Amit Dayal und Sameer Joshi halten an ihrem Buy-Rating für ClearSign Technologies Corp (NASDAQ:CLIR) fest, mit einem Kursziel von $6,00 nach Q4 (300% Aufwärtspotential). Die Analysten sind der Meinung, dass die Produkte von ClearSign dank des jüngsten Zuschlags für 20 Prozessbrenner in Kalifornien weiterhin Kunden anziehen. Außerdem deutet das Management an, dass sich die Beziehung zu den Vertriebs- und Distributionspartnern Zeeco… Hier weiterlesen