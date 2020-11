ClearOne-Aktie: Insiderhandel!

Aus einem am Donnerstag, den 19. November bei der SEC eingereichten Formular 4 ging hervor, dass Bagley Edward D am Dienstag, den 17. November 5.000 Aktien von ClearOne Inc. (NASDAQ:CLRO) zu einem Preis von 1,85 $, am Mittwoch, den 18. November 3.914 Aktien zu 1,93 $ und am Donnerstag, den 19. November 5.000 Aktien zu 1,95 $ kaufte. Durch die Transaktion ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



