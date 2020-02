ClearMacro meldet erfolgreiche Beteiligung durch BCI

London (ots/PRNewswire) - ClearMacro Ltd (https://www.clearmacro.com/) ("CM"),der im VK ansässige unabhängige Anbieter von Investmentanalysen, hat heute denAbschluss einer Investition eines verbundenen Unternehmens der British ColumbiaInvestment Management Corporation (http://www.bci.ca/) ("BCI") bekanntgegeben,einer der größten kanadischen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögenvon 153,4 CAD (Stand: 31. März 2019).Das Management und die Belegschaft von CM bleiben Mehrheitsaktionäre desUnternehmens. Mike Simcock bleibt CEO und die Geschäftsleitung bleibt ebenfallsunverändert. Ein Vertreter von BCI ist dem CM-Vorstand beigetreten. CM hat biseinschließlich 2019 sein Leistungsspektrum kontinuierlich erweitert und dazuneue Fachkräfte eingestellt und sein Netzwerk an fachlichen Partnern undinstitutionellen Kunden ausgebaut. Mit dem Geschäftsabschluss soll die Expansionvorangetrieben werden.Mike Simcock (CEO von ClearMacro) kommentierte: "Die Zukunft von CM als Anbietervon industriellen Investmentanalysen ist auf lange Sicht gesichert. CM wird sichjetzt als Marktführer im boomenden Datenanalysegeschäft der Investmentbranchepositionieren. Mit der Finanzstärke von BCI im Rücken werden wir unsere Teamssubstanziell vergrößern, unsere geografische Präsenz verstärken sowiezusätzliche Partner und Kanäle erschließen.""CMs Mission ist die Chancengleichheit bei der Datenanalyse für professionelleInvestoren. Dazu bieten wir institutionellen Anlegern Zugang zu starkenMethodiken und Tools, die beim systematischen quantitativen Investmentangewendet werden. Investmentgesellschaften müssen bei der Entwicklungzukunftssicherer Datenstrategien das Tempo erhöhen. Das zugrunde liegendeMakroumfeld ist sprunghaft, Datensätze verlieren schnell ihre Aussagekraft unddie Technologie entwickelt sich rasend schnell weiter. Wir kümmern uns um diemühsame Arbeit der Datenselektion und -verarbeitung. So werden massive, brachliegende Datenvorkommen nutzbar gemacht, und Investoren können sich endlichwieder stärker ihrem Kerngeschäft widmen, nämlich ihrer Anlagestrategie.""Diese Beteiligung durch BCI ist ein Beweis dafür, wie durch dieIndustrialisierung von Informationen und Entscheidungsprozessen Werte geschaffenwerden. Und das zu einer Zeit, in der die Branche insgesamt gegen rückläufigeGebühren kämpft (durch Zuwachs beim passiven Anlagegeschäft und niedrigeZinssätze) und gleichzeitig enorme Chancen der Datenverwertung sieht.""Wir sind sehr stolz darauf, mit einem multidisziplinären Weltklasse-Team beiBCI zusammenzuarbeiten, das vorausschauend denkt und genau versteht, wie sichmit fortschrittlichen Methoden die Anlagerisiken eindämmen und dieRenditeprofile verbessern lassen. Durch die strategische Partnerschaft mit BCIkann CM seinen Vorsprung als Anbieter offener Plattformen ausbauen, mit denendie Kunden ihre eigenen Signale und Strategien entwickeln können. Der Kunde hatdie Wahl, welche Informationen in die Entscheidungsfindung einfließen sollen."Mihail Garchev (Vice President, Total Fund Management bei BCI) kommentierte:"BCI hat in den zurückliegenden Jahren hart daran gearbeitet, seine interneLeistungskompetenz bei der Investition in alle denkbaren Anlageklassen zuerweitern. Dabei messen wir uns konstant gegen Benchmarks und suchen nachVerbesserungspotenzial. Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen,unser Leistungsspektrum durch Zukauf erstklassiger Datenstrategien und Toolssubstanziell zu erweitern, um die Entscheidungs- und Risikomanagementprozessebei Investitionen zu unterstützen.""Nach gründlicher Recherche sind wir glücklich darüber, als strategischerInvestor bei ClearMacro einzusteigen. Wir freuen uns darauf, das Unternehmen beider Realisierung des enormen Marktpotenzials zu unterstützen."Dentons (VK) hat ClearMacro in Rechtsfragen beraten und Latham & Watkins LLP hatBCI in Rechtsfragen beraten.Weitere Informationen zu CM finden Sie unter https://www.clearmacro.com/Weitere Informationen zu BCI finden Sie unter www.bci.caPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von MWWPR: ClearMacro@mww.com+44 (0)207-046-6080für BCI: Ben O'Hara-ByrneManagerExternal Communication+1 778-410-7412communication@bci.caWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141052/4511038OTS: ClearMacroOriginal-Content von: ClearMacro, übermittelt durch news aktuell