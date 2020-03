ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Per 20.03.2020, 07:41 Uhr wird für die Aktie ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc der Kurs von 0.88 USD angezeigt.

Die Aussichten für ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc führt bei einem Niveau von 88,54 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 90,43 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 8,19 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (0,8 USD) deutlich darunter (Unterschied -90,23 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Sell" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (6,87 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-88,36 Prozent), somit erhält die ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Die ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Sell"-Rating versehen.