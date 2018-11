ClearBank® startet dynamisches Bankgeschäft

London (ots/PRNewswire) -ClearBank® gibt heute die Einführung von Dynamic Banking bekannt,einer Reihe von Konten, die speziell zur Unterstützung der bereitsvon ClearBank® angebotenen Transaktionsdienstleistungen entwickeltwurden.Seit der Gründung im Jahr 2018 hat ClearBank® Hunderte vonGesprächen mit regulierten Unternehmen geführt. Das Ergebnis istClearBank® Dynamic Banking, eine innovative Reihe anFinanzdienstleistungen und verketteten Bankkonten, die diespezifischen und komplexen Anforderungen unseres reguliertenGeschäfts unterstützen.Mit dem Dynamic-Banking-Angebot stehen nun zwei Dienstleistungenzur Verfügung, weitere Dienstleistungen sollen Anfang 2019 folgen.Die heute verfügbaren Dienstleistungen sind das ClearBank®Festgeldkonto und das ClearBank® getrennt geführte Konto. Dies istein spezielles Einlagenkonto für Unternehmen, bei denen Kundengeldermit einem Umlagekonto nach CASS-7-Regeln verwaltet werden.Derzeit sind weitere spezifische Produkte undKontodienstleistungen in Entwicklung, die in den kommenden Monaten indas ClearBank® Dynamic-Banking-Angebot aufgenommen werden, sowiebestehende und neu regulierte Finanzdienstleistungsgeschäfte, die wirdurch unseren Beitrag zur Beschleunigung des Wachstums derzahlreichen offenen Bankinitiativen in Großbritannien unterstützenwerden.ClearBank® ist die einzige britische Bank, die nicht mit ihrenKunden im Wettbewerb steht. ClearBank® hat eine einzigartige und sehrkomplexe Echtzeit-Transaktionsbanking-Plattform entwickelt, diebereits Hunderte von Millionen Pfund an Transaktionen bedient.ClearBank® Transaktions-Bankdienstleistungen unterstützen unsereKunden auch mit fortschrittlichen Echtzeit-Treasury-Tools undverwalten gleichzeitig Internetkriminalitätsrisiken.Nick Ogden, Gründer von ClearBank®, kommentierte: "Seit ihrerGründung hat sich ClearBank® auf die Risiken für sich und ihre Kundenim Zusammenhang mit Internetkriminalität konzentriert und gemeinsammarktführende Internetsicherheitssysteme für Kunden entwickelt. DieseSysteme werden von Azure und unserer wichtigen Beziehung zu Microsoftund ihren Internetkriminalitätsressourcen in Redmond unterstützt, dieeine wichtige Voraussetzung für unsere schnell wachsendenTransaktionsströme von Kunden mit einem Volumen von mehrerenMilliarden Pfund sind."ClearBank® Transactional Banking wird über ISO 20022 APIbereitgestellt, und die Integration in ClearBank® dauert nur wenigeStunden.Alle ClearBank® Kundengelder werden sicher auf unseren Konten derBank of England verwahrt, sodass unsere Konten immer der Garantie aufalle britischen Banknoten entsprechen. Wir versprechen, auf AbrufGeld auszuzahlen.Über ClearBank®ClearBank® ist die erste neue Clearingbank in Großbritannien seitmehr als 250 Jahren. Sie bietet ein neues Maß an offenem Wettbewerbund Transparenz für den britischen Finanzdienstleistungsmarkt.ClearBank® ist heute nur die fünfte britische Clearingbank und istneutral, unabhängig und nicht durch die bestehende Infrastruktureingeschränkt.Unsere hochmoderne Technologie ermöglicht es Finanzdienstleistern,FCA-geregelten Unternehmen und Fintechs, Zugang zuAgenturbankdienstleistungen zu erhalten und ihren Kunden Girokontenzur Verfügung zu stellen. ClearBank® ermöglicht schnellere undeffizientere Zahlungen und bietet gleichzeitig finanzielleIntegration durch Open Banking.Die wichtigsten Clearingbanken bewegen Geld zwischen verschiedenenPersonen und Organisationen über britische Zahlungssysteme wie Bacs,CHAPS und Faster Payments. Sie sind normalerweise die einzigenBanken, die Agenturbankdienstleistungen anbieten, die vollen unddirekten Zugang zu allen britischen Zahlungsinfrastrukturen undKonten der Bank of England haben. Die Mehrheit der Banken undFinanzdienstleister nutzt Agenturbankdienstleistungen einerClearingbank, um Zahlungen abzuwickeln oder Dienstleistungen aufKontokorrent- und Bankleitzahlbasis anzubieten.Weitere Informationen finden Sie unter: https://Clear.BankPressekontakt:press@clear.bank+44-203-111-2370Original-Content von: ClearBank, übermittelt durch news aktuell