Clean Power Capital: Der entscheidende Punkt ist erreicht

Knapp oberhalb des 50-Tagedurchschnitts bewegte sich im Sommer die Aktie der Clean Power Capital Corp. leicht aufwärts. Im Oktober beschleunigte sich der Anstieg erheblich und Ende November ging die Aktie in eine klassische Fahnenstange über. In der Spitze drang der Kurs am 24. November bei auf 1,31 Euro vor.

Seitdem wird der steile Anstieg konsolidiert. Im Chart bildete sich schnell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung