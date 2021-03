Clean Power Capital: Was das das Tief?

Die Aktie der Clean Power Capital Corp. vollendete ihren im Herbst gestarteten Anstieg am 13. Januar mit einem neuen Allzeithoch bei 3,02 Euro. Es veranlasste die Anleger zu anhaltenden Gewinnmitnahmen, sodass der Wert in einen Abwärtstrend überging und in der zweiten Hälfte des Februars unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfiel.

Der in der zweiten Februarhälfte unternommene Versuch, den gleitenden Durchschnitt zurückzugewinnen, scheiterte.



