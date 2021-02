Clean Power Capital: Unfassbar!

Clean Power Capital hält sich hartnäckig deutlich stärker, als Kritiker dies von dem Beteiligungsunternehmen erwartet hätten. Am Donnerstag konnte die Aktie mit einem Plus von gut 2 % einen großartigen Start in den Handelstag realisieren. Nun dürften die Kurse aus Sicht der Analysten zumindest vor einem spontanen Zusammenbruch gut geschützt sein. Unfassbar eigentlich, denn die Aktie bietet recht wenig Phantasie.

