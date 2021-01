Clean Power Capital: Unfassbar

Neues Allzeithoch für die Aktie von Clean Power Capital in Sicht. Das Unternehmen, das an den Börsen massiv gehypt wurde, hat zum Wochenauftakt einen Aufschlag in Höhe von mehr als 7 % realisiert. Die Aktie ist nun auf dem Weg dazu, die nächste Marke von 1,30 Euro zu überwinden – auch per Schlusskurs.

Schon jetzt wurden mehr als 1,266 Millionen Aktien gehandelt.



