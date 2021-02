Clean Power Capital Aktie: Ein ziemliches Desaster!

Am Donnerstag dieser Woche sendete die Aktie von Clean Power Capital ein Lebenszeichen: Nach tagelangem Abwärtstrend der Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft auf nur noch 1,40 Euro, verbesserte sich die Aktie von Clean Power auf bis zu 1,54 Euro in Frankfurt. Doch die Zuversicht der Anleger hielt nicht lange. Letztendlich war die Woche für das Unternehmen an der Börse ein ziemliches Desaster.

