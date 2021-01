Clean Power Capital Aktie: Das wird niemand glauben!

Das Unternehmen Clean Power Capital und seine Investoren profitieren derzeit vom Wasserstoff-Hype so stark wie wohl keine andere Gruppierung. Der Kurs konnte auch am Dienstagmorgen gleich mit einem Plus von fast 5 % aufwarten.

Es ist unglaublich, wie schnell sich der Wert von einer kurzen Delle wieder erholen konnte. Die Performance in einem Monat beläuft sich nun auf über 115 %. Damit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung