Clean Power Capital-Aktie: Ein stabilisierender Meilenstein!

Seit Mitte März befand die die Aktie von Clean Power Capital in einer heftigen Abwärtsbewegung: Von 1,34 Euro noch ging es mit den Papieren der kanadischen Investmentgesellschaft hinab auf nur noch 0,72 Euro an diesem Mittwoch – ein Minus von gut 45 Prozent. Mittlerweile hat sich die Clean Power-Aktie stabilisiert, notierte am Freitag gegen Mittag bei immerhin 0,83 Euro. Gut möglich, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung