Clean Power Capital-Aktie: Das kam völlig unerwartet!

Die Aktie von Clean Power Capital hat wahrlich schlimme Tage hinter sich. Am frühen Mittwochmorgen allerdings schien das Drama perfekt: Binnen weniger Minuten verloren die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft weitere gut 12 Prozent an Wert, stürzten am Handelsplatz Frankfurt auf nur noch 0,71 Euro ab. Doch dann geschah das Unerwartete: Nach tagelangem Niedergang wechselte die Clean Power-Aktie plötzlich die Richtung – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung