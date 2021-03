Clean Power Capital-Aktie: Das ist wirklich außergewöhnlich!

Der Aktie von Clean Power Capital ist zuletzt Außergewöhnliches gelungen: Die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft, bekannt eigentlich für ihre extreme Volatilität, hatte sich den Kursturbulenzen in der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche zum Wochenstart fast vollständig entzogen. Als die Titel von Nel ASA oder Plug Power am Montag einbrachen, legte die Clean Power-Aktie sogar leicht zu. Das Plus am Dienstag war dann vergleichsweise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!