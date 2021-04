Clean Power Capital-Aktie: Das ist sehr gut!

Clean Power Capital – beantragt Notierung ihrer Stammaktien!

Jüngst gab das Unternehmen bekannt, Clean Power Capital-Aktie beantragt die Notierung ihrer Stammaktien am NASDAQ Capital Market sowie Uplisting an die NEO Exchange. Das sind natürlich hervorragende Nachrichten und bringen einiges an Kurspotenzial für die Investmentgesellschaft, welche in grüne und saubere Energien investiert.

Der Aktienkurs von Clean Power Capital konnte sich während der letzten Handelswochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung