Clean Power Capital-Aktie: Das ist noch kein Grund zur Freude!

Im Bereich der erneuerbaren Energien kam es am Dienstag zu einem kollektiven Aufatmen an den Märkten. Nach einigen schwierigen Wochen mit sehr unschönen Korrekturen konnten zahlreiche Titel aus diesem Segment sich wieder deutlich verbessern. Beispielsweise ging es für Nel ASA und Ballard Power jeweils um mehr als zehn Prozent in Richtung Norden.

Vor diesem Hintergrund ist die Performance der Clean Power Capital-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung