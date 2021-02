Clean Power Capital Aktie: Zurück auf Los!

Nach einem hervorragenden Start an der Börse in die erste Februarwoche, hat die Aktie von Clean Power Capital zum Ende wieder stark nachgelassen. Ausgehgehend von noch 1,64 Euro am vorvergangenen Freitag, waren die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft gleich am Montag auf 1,89 Euro nach oben gezogen. Nach zwei eher ereignisarmen Tagen, rutschte die Clean Power-Aktie ab Donnerstag aber wieder zurück, fast ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung