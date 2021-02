Clean Power Capital-Aktie: Wie viel Zukunft hat das Unternehmen?

Seitdem das Unternehmen an die Börse gegangen ist, konnten es nur wenig Ertrag generieren. In 2019 war dieser leicht positiv. In 2020 hat das Unternehmen einen sehr großen negativen Ertrag verzeichnet. Dieser belief sich auf rund 85 Millionen CAD.

2020 umfassen die gesamten Vermögenswerte 5,54 Millionen CAD. Im Vergleich zu 2019, als das Unternehmen Clean Power Capital fast 130 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung