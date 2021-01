Clean Power Capital-Aktie: Mit Wasserstoff in die Zukunft?

Clean Power ist ein kanadisches Unternehmen, welches im Januar 2019 an der Börse gelistet wurde. Seitdem hat das Unternehmen in mehrere Beteiligungsunternehmen in verschiedenen Branchen investiert, darunter die Sektoren Energie, Cannabis und weitere innovative Technologien. Der Schwerpunkt liegt dabei auf erneuerbaren Energien, wie Wasserstoff, Kraftstoff, Windkraft und Solarenergie.

Das vorrangige Ziel des Unternehmens ist es, mit seinen Investitionen maximale ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung