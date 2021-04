Clean Power Capital-Aktie: Die Schwäche der Bullen hält an

Die Aktie der Clean Power Capital Corp. beendete ihren im November gestarteten Anstieg am 13. Januar auf einem neuen Allzeithoch bei 3,02 Euro. Seitdem befindet sich der Wert in einer ausgeprägten Korrektur. Sie führte den Kurs recht schnell auf den 50-Tagedurchschnitt zurück. Er wurde in der zweiten Hälfte des Februars unterschritten und konnte seitdem nicht mehr zurückerobert werden.

Ende März ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung