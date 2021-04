Clean Power Capital-Aktie: Noch nicht in Form!

Clean Power Capital – Die Bullen müssen nun Gas geben!

Der Kurs der in Kanada ansässigen Investmentgesellschaft kann sich zwar stabilisieren, aber derzeit noch keine dynamische Bewegung in Richtung Norden ausbauen. Die Clean Power Capital-Aktie pendelt im Bereich von 1,00 EUR mehr oder weniger Hin und Her. Es wäre nun vonnöten einen Anzug über den letzten kleinen Widerstandsbereich von etwa 1,20 EUR