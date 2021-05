Clean Power Capital-Aktie: Nicht zu verhindern!

Die Aktie von Clean Power Capital ist in der vergangenen Woche böse unter die Räder gekommen. Das war wenig überraschend: Alle Papiere aus der Wasserstoff- und Brennstoffzellenbranche hatten nach enttäuschenden Quartalszahlen der Wettbewerber Ballard Power und Nel ASA massiv verloren. Die positive Gegenbewegung am Freitag machte Clean Power Capital zunächst ebenfalls mit, reduzierte den Wochenverlust am Handelsplatz Frankfurt zunächst auf rund ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



