Clean-Power-Capital-Aktie: Mitten im Rampenlicht!

Noch vor wenigen Monaten war die Clean-Power-Capital-Aktie so etwas wie ein Geheimtipp unter Börsenprofis, während die breite Masse nur wenig von dem Unternehmen gehört hat. Am Namen lässt sich erahnen, dass das Unternehmen in irgendeiner Weise mit der Energiewende zu tun haben könnte.

Tatsächlich investieren die Kanadier gezielt in bevorzugte junge Unternehmen in diesem Sektor und eben das fand bei einigen Börsianern ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung