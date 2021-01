Clean-Power-Capital-Aktie: Die Luft ist raus!

Es musste ja so kommen. Nachdem die Clean-Power-Capital-Aktie Ende vergangenen Jahres in einen steilen Aufwärtstrend drehte und die Anleger in einem regelrechten Rausch einen Rekord nach dem anderen aufstellten, kommt es aktuell zu einer unschönen Korrektur. Am Mittwoch erreichte der Titel kurzzeitig die 3-Euro-Marke, seither geht es steil abwärts.

Im morgendlichen Handel am Freitag ist von einem Ende der Verluste oder gar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung