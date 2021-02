Clean Power Capital Aktie: Ein Lebenszeichen!

Seit Wochen befand sich die Aktie von Clean Power Capital in einem schleichenden Niedergang: Ausgehend von einem Kurs von 2,22 Euro am 20. Januar, ging es Stück für Stück zurück mit den Papieren der kanadischen Investmentgesellschaft. Am Mittwoch notierte die Clean Power-Aktie zum Handelsschluss in Stuttgart nur noch bei 1,40 Euro. Am Donnerstag im frühen Handel jedoch senden die Papiere plötzlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!