Clean Power Capital Aktie: Jetzt wird’s entscheidend!

In der vergangenen Handelswoche verlor die Clean Power Capital Aktie rund 32 %. Allein am Freitag ging es um 11 % nach unten. Nun ist die Aktie an einem kritischen Punkt angelangt.

Zum einen befindet sich der Kurs auf einen möglichen charttechnischen Unterstützungsbereich bei rund 1,20 EUR (1,90 CAD). Folglich wird es in den nächsten Tagen spannend zu beobachten sein, ob der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung