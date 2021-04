Clean Power Capital-Aktie: Ist das der Gamechanger?

Die Clean Power Capital-Aktie kämpft seit einiger Zeit mit viel Druck von oben und fiel zuletzt sogar wieder unter die Linie von einem Euro. Verantwortlich dafür war eine allgemeine Flaute im Wasserstoffsektor. Die Fantasien der Börsianer in diesem Bereich haben sich schlicht abgekühlt.

Gleich zu Beginn der neuen Woche kündigt Clean Power Capital in einer Börsenmitteilung etwas an, was alles ändern könnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung