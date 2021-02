Clean Power Capital Aktie: Hans Dampf in allen Gassen?

Hans Dampf in allen Gassen, umtriebig oder sich verzettelnd? Seit dem Börsengang im Januar 2019 hat sich Clean Power Capital in einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Branchen über Beteiligungen engagiert. Ob Cannabis, Öl und Gas oder Wasserstoff – Clean Power Capital ist oder war dabei. Beispiel AgraFlora Organics International Inc. – welche dann an die eigenen Aktionäre verteilt wurde (das genannte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung