Clean Power Capital-Aktie: Gelungener Neustart!

Die Aktie von Clean Power Capital ist mit einem Aufschlag von 3,3 Prozent in den Handel am Montag gestartet. Bei glatt 0,600 waren die Papiere der kanadischen Investmentgesellschaft am Freitag aus dem Handel in Frankfurt gegangen, nach den ersten Handelsminuten am Montag lag der Kurs der Clean Power-Aktie bei 0,620 Euro. Neustart gelungen, könnte man sagen. Denn zum Wochenanfang hat sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!