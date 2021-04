Clean Power Capital-Aktie: Dieser Sprung hat seinen Grund!

Was für ein Start in die Börsenwoche für Clean Power Capital: Die Aktie der kanadischen Investmentgesellschaft legte in der ersten Handelsstunde am Montag auf Tradegate einen satten Sprung um rund 15 Prozent auf bis zu 1,10 Euro hin. Damit glich die Clean-Power-Aktie die Verluste aus den vergangenen Handelstagen wieder aus. Dass dem Unternehmen, das zuletzt massiv in den Bereich Wasserstoff investiert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



