Clean Power Capital-Aktie: Big Player in 2025?

Der Abverkauf von Tech-Aktien ging an dem Finanzunternehmen nicht schadlos vorbei. 29,4 % verlor der Aktienkurs des Unternehmens im vergangenen Monat. Doch die Neuigkeiten aus Kalifornien könnten den Kurs des Pennystock über das alte Allzeithoch hinauskatapultieren.Die Holding hält bekanntlich 90 % der Anteile an dem kalifornischen Start-up „PowerTap Hydrogen Fueling“. PowerTap arbeitet an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!