Clean Power Capital Aktie: Atemlos!

Diese Aktie scheint nicht zu stoppen. Innerhalb des vergangenen Jahres legten Clean Power Capital an der US-Technologiebörse Nasdaq 2.150 Prozent zu. Wer Ende März mit 1.000 Euro eingestiegen ist, hat mittlerweile fast 90.000 Euro Buchwert. Der Höhenflug setzte sich gestern fort. Abermals ging es um 12 Prozent hoch. Auch an den deutschen Börsen waren die Zuwächse am Mittwoch allesamt zweistellig.

