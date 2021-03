Clean Power Capital-Aktie: Abverkauf gestoppt!

Von ihrem Peak Mitte Januar bei 3 € ist die Aktie der Holding mittlerweile weit entfernt. Denn seitdem ging es für den Kurs unaufhaltsam gen Süden. Mittlerweile notiert die Aktie bei 0,9 €, dank eines starken Handelstages am vergangenen Freitag. An der Frankfurter Börse stieg das Papier um 8 % an. Doch den Abverkauf der vergangenen sieben Tage mit einem 26 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung