Clean Power Aktie: Das ist enorm!

Worum handelt es sich bei der Clean Power Corp. überhaupt? Es ist eine kanadische Investmentgesellschaft, die sowohl in öffentliche als auch in private Unternehmen investiert. Mit dem aktuellen Branchenfokus auf den Gesundheitssektor auf der einen Seite und den Bereich der erneuerbaren Energien auf der anderen Seite ist sie exakt in den Trendmärkten aktiv. So wurde auch die Wahl von Joe Biden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung