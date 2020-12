Clean Power Aktie: Es geht Schlag auf Schlag!

Die Aktie von Clean Power Capital hat sich mit einem kräftigen Aufschlag ins Wochenende verabschiedet. 0,96 Euro, ein Plus von 6,5 Prozent, standen zum Handelsschluss in Stuttgart auf dem Kurszettel; dort, wo an den deutschen Börsenplätzen am längsten gehandelt worden war. Um 21:57 Uhr gingen die letzten Orders für Clean Power ein. Und doch war es zu früh, als dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung