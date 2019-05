Clean Harbors: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Kurs der Aktie Clean Harbors steht am 01.05.2019, 13:44 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 76,03 USD. Der Titel wird der Branche "Umwelt- und Facility Services" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Clean Harbors entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Clean Harbors-Aktie sind 3 Einstufungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clean Harbors vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 66 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (76 USD) ausgehend um -13,16 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Clean Harbors von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Clean Harbors für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Clean Harbors für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Clean Harbors insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Clean Harbors beträgt das aktuelle KGV 43,72. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" haben im Durchschnitt ein KGV von 47,8. Clean Harbors ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.