Clean Harbors: Das ist ein Hammer

An der Börse New York notiert die Aktie Clean Harbors am 31.01.2020, 22:26 Uhr, mit dem Kurs von 82.22 USD. Die Aktie der Clean Harbors wird dem Segment "Umwelt- und Facility Services" zugeordnet.

Clean Harbors haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 46,17 liegt Clean Harbors auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-0 Prozent). Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 46,09 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Clean Harbors wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 0 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Clean Harbors vor. Das Kursziel für die Aktie der Clean Harbors liegt im Mittel wiederum bei 89 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 85,38 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,24 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Clean Harbors insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 43,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Clean Harbors damit 34,71 Prozent über dem Durchschnitt (8,63 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,91 Prozent. Clean Harbors liegt aktuell 36,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".